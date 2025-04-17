Описание

A Growing Adventure: The Expanding Alchemist — это приключенческая RPG в фэнтезийном мире с пикантной составляющей. Ты играешь за девушку, оказавшуюся без денег и возможностей, которая решает стать алхимиком. Каждые несколько минут ты исследуешь лес, собираешь редкие ингредиенты, варишь зелья и пробуешь их на себе — иногда с неожиданными эффектами. По пути встречаются монстры, и не всегда они хотят убивать — некоторые предпочитают другое. Поиск, бой, сбор и выживание — вот ежедневный ритуал.





Ты прокачиваешь навыки, открываешь новые рецепты, знакомишься с жителями и зарабатываешь на зельях. Но всё даётся нелегко: добыча ресурсов — это постоянный риск, а эротические сцены с участием героини завязаны на боевых неудачах или сюжете. Нет доната, игра доступна офлайн и поощряет повторное прохождение с разными стратегиями. Превратись из наивной искательницы в уверенного алхимика — или узнай, как легко потеряться в дебрях леса и страсти.