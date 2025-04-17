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A Growing Adventure: The Expanding Alchemist (18+)

A Growing Adventure: The Expanding Alchemist (18+) 0.6

Изучи алхимию на грани выживания: ищи травы, отбивайся от монстров, тестируй на себе
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Версия:
0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

A Growing Adventure: The Expanding Alchemist — это приключенческая RPG в фэнтезийном мире с пикантной составляющей. Ты играешь за девушку, оказавшуюся без денег и возможностей, которая решает стать алхимиком. Каждые несколько минут ты исследуешь лес, собираешь редкие ингредиенты, варишь зелья и пробуешь их на себе — иногда с неожиданными эффектами. По пути встречаются монстры, и не всегда они хотят убивать — некоторые предпочитают другое. Поиск, бой, сбор и выживание — вот ежедневный ритуал.


Ты прокачиваешь навыки, открываешь новые рецепты, знакомишься с жителями и зарабатываешь на зельях. Но всё даётся нелегко: добыча ресурсов — это постоянный риск, а эротические сцены с участием героини завязаны на боевых неудачах или сюжете. Нет доната, игра доступна офлайн и поощряет повторное прохождение с разными стратегиями. Превратись из наивной искательницы в уверенного алхимика — или узнай, как легко потеряться в дебрях леса и страсти.


Информация о модах

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Скачать A Growing Adventure: The Expanding Alchemist (18+) 180 Мб Ссылка 2 180 Мб
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