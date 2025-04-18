Описание

My Sister And I — это визуальный роман с элементами драмы и повседневной истории. Ты играешь за молодого человека, который уже несколько лет живёт сам в новом городе. Каждые несколько минут — бытовые сцены, воспоминания, диалоги, в которых важно выбирать: быть отстранённым или попытаться вернуть утраченный контакт. В твою жизнь внезапно возвращается младшая сестра, приехавшая учиться, и теперь вам предстоит снова узнать друг друга.





Сюжет разворачивается в спокойном ритме, через диалоги, ситуации, конфликты и тёплые моменты. Темы взросления, доверия и взаимопонимания поданы сдержанно и реалистично. Игра работает офлайн, не требует доната, а выборы влияют на развитие отношений, тон повествования и финал. Это история не про скандалы — а про то, как сложно и важно вернуть утраченные связи.