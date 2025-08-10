Описание

Dream Harem – визуальный роман, где вы оказываетесь в центре событий, играя с несколькими обаятельными героинями и самостоятельно определяя, как будут развиваться ваши отношения с ними. Ваши решения влияют на ход сюжета, открывая перед вами множество путей: от романтических приключений до смелых и дерзких поворотов, где каждая встреча становится возможностью для новых открытий.





Погрузитесь в атмосферу, наполненную эмоциями, интригами и свободой выбора. Здесь каждая героиня имеет свою уникальную историю и характер, а ваше участие в их жизни превращает игру в динамичное путешествие, где только вы решаете, каким будет ваш собственный путь в этом захватывающем мире соблазна и чувственности.