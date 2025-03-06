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Konoha Crush Plan II (18+)

Konoha Crush Plan II (18+) 0.4

Погрузитесь в мир альтернативных сюжетов и дерзких приключений
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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 417 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
82
Скриншоты
Описание

Konoha Crush Plan II (18+) – это фанфик-проект, в котором традиции пародийно-откровенных произведений получают новое воплощение. Авторы продолжают искать вдохновение в знаменитом оригинале, создавая масштабные альтернативные варианты развития событий, где присутствует откровенный контент, вводятся новые герои и раскрываются неожиданные сюжетные повороты. В центре повествования находится протагонист-шпион, которому предстоит проникнуть в поселение и подчинить себе его обитателей, бросая вызов привычным стереотипам.


Приготовьтесь к насыщенному и провокационному приключению, где каждая миссия и каждое решение влияют на ход событий. Игроки смогут наблюдать за динамичным развитием истории, сталкиваясь с моральными дилеммами и неожиданными последствиями своих действий. Konoha Crush Plan II (18+) обещает стать привлекательным развлечением для взрослых, ценящих смелые идеи, пародийный юмор и альтернативное видение знакомых сюжетных линий.


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Скачать Konoha Crush Plan II (18+) 417 Мб Ссылка 2 417 Мб
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