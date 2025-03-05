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Dimensional Heartbeat (18+)

Dimensional Heartbeat (18+) 1.0

Погрузитесь в захватывающее путешествие между временем и пространством
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
123
Скриншоты
Описание

Dimensional Heartbeat (18+) – это проект для взрослых, в котором качественная работа над визуалом сочетается с глубоким, продуманным сюжетом. Главный герой, бесспорный гений, который мечтает быть обычным молодым человеком – учиться, наслаждаться жизнью и общаться с девушками, – на первый взгляд кажется простым. Однако его интеллектуальные способности подтверждаются созданным им гаджетом, способным совершать путешествия во времени и пространстве.


Однажды судьба подбрасывает ему серьезное испытание, и герой вынужден использовать свое изобретение, чтобы спасти будущее. Dimensional Heartbeat (18+) предлагает уникальное сочетание научной фантастики, романтических нюансов и героического самопожертвования, где каждое решение меняет ход истории и определяет, сможет ли обычный молодой человек превратиться в спасителя целого мира.


Информация о модах

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Скачать Dimensional Heartbeat (18+) v1.0 MOD APK

Скачать Dimensional Heartbeat (18+) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
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