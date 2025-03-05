Описание

Dimensional Heartbeat (18+) – это проект для взрослых, в котором качественная работа над визуалом сочетается с глубоким, продуманным сюжетом. Главный герой, бесспорный гений, который мечтает быть обычным молодым человеком – учиться, наслаждаться жизнью и общаться с девушками, – на первый взгляд кажется простым. Однако его интеллектуальные способности подтверждаются созданным им гаджетом, способным совершать путешествия во времени и пространстве.





Однажды судьба подбрасывает ему серьезное испытание, и герой вынужден использовать свое изобретение, чтобы спасти будущее. Dimensional Heartbeat (18+) предлагает уникальное сочетание научной фантастики, романтических нюансов и героического самопожертвования, где каждое решение меняет ход истории и определяет, сможет ли обычный молодой человек превратиться в спасителя целого мира.