Описание

Milky Harvest – это интерактивный симулятор, где вы становитесь амбициозным молочным предпринимателем, стремящимся собрать как можно больше молока для разнообразных сексуальных вайфу-персонажей. В сердце этого волшебного мира, где магия пронизывает каждую ферму, вас ждёт уникальный опыт, наполненный юмором, фантазией и дерзкими испытаниями. Здесь каждая ферма оживает, превращаясь в источник богатых, питательных запасов, а каждая встреча с загадочными и обаятельными девушками FUTA дарит возможность испытать удачу и раскрыть секреты истинного плодородия.





Погрузитесь в атмосферу, где фантастика встречается с эротизмом, и где ваша цель – собрать не только молоко, но и создать настоящее волшебное хозяйство, способное удовлетворить самые смелые мечты. Milky Harvest приглашает вас стать частью этого яркого приключения, где каждый выбор имеет значение, а каждая капля молока – это шаг к созданию идеального мира соблазна и магии.