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Milky Harvest (18+)

Milky Harvest (18+) 0.10

Откройте для себя яркий, причудливый мир магии и соблазна
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Версия:
0.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 79 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
100
Скриншоты
Описание

Milky Harvest – это интерактивный симулятор, где вы становитесь амбициозным молочным предпринимателем, стремящимся собрать как можно больше молока для разнообразных сексуальных вайфу-персонажей. В сердце этого волшебного мира, где магия пронизывает каждую ферму, вас ждёт уникальный опыт, наполненный юмором, фантазией и дерзкими испытаниями. Здесь каждая ферма оживает, превращаясь в источник богатых, питательных запасов, а каждая встреча с загадочными и обаятельными девушками FUTA дарит возможность испытать удачу и раскрыть секреты истинного плодородия.


Погрузитесь в атмосферу, где фантастика встречается с эротизмом, и где ваша цель – собрать не только молоко, но и создать настоящее волшебное хозяйство, способное удовлетворить самые смелые мечты. Milky Harvest приглашает вас стать частью этого яркого приключения, где каждый выбор имеет значение, а каждая капля молока – это шаг к созданию идеального мира соблазна и магии.


Информация о модах

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Скачать Milky Harvest (18+) 79 Мб Ссылка 2 79 Мб
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