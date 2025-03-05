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Futakin Expansion (18+)

Futakin Expansion (18+) 0.1.00

Погрузитесь в безудержный мир минималистского кликера с экстремальными трансформациями
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Версия:
0.1.00
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 81 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
64
Скриншоты
Описание

Futakin Expansion – это минималистская игра-кликер, в которой вы наблюдаете за динамичным процессом инфляции футанари: каждое нажатие приближает к моменту, когда её орган достигнет невероятных размеров. Здесь юмор и абсурд переплетаются с откровенным сексуальным содержанием, создавая уникальное игровое переживание, где каждое действие игрока вызывает визуально впечатляющие изменения.


Этот проект является ответвлением популярных игр Abdomen Expansion и Breast Expansion, предлагая фанатам ещё один взгляд на трансформационные механики с явным акцентом на NSFW-контент. Futakin Expansion – игра для тех, кто готов испытать не только навыки кликанья, но и оценить эксцентричный, провокационный юмор, превращая каждое нажатие в шаг к экстремальному результату.


Информация о модах

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Скачать Futakin Expansion (18+) v0.1.00 MOD APK

Скачать Futakin Expansion (18+) 81 Мб Ссылка 2 81 Мб
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