Описание

Futakin Expansion – это минималистская игра-кликер, в которой вы наблюдаете за динамичным процессом инфляции футанари: каждое нажатие приближает к моменту, когда её орган достигнет невероятных размеров. Здесь юмор и абсурд переплетаются с откровенным сексуальным содержанием, создавая уникальное игровое переживание, где каждое действие игрока вызывает визуально впечатляющие изменения.





Этот проект является ответвлением популярных игр Abdomen Expansion и Breast Expansion, предлагая фанатам ещё один взгляд на трансформационные механики с явным акцентом на NSFW-контент. Futakin Expansion – игра для тех, кто готов испытать не только навыки кликанья, но и оценить эксцентричный, провокационный юмор, превращая каждое нажатие в шаг к экстремальному результату.