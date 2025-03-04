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Star Lusts (Мод меню)

Star Lusts (Мод меню) 1.17.0

Погрузитесь в динамичный мир научно-фантастических сражений и изысканных вызовов
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Версия:
1.17.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 152 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
229
Скриншоты
Описание

Star Lusts — это игра-стрелялка в стиле bullet hell, которая сочетает в себе захватывающий научно-фантастический антураж с уникальной антропоморфной тематикой. Возглавьте команду кадетов, оснащенных мощными мехами, чтобы противостоять враждебным инопланетным силам, угрожающим человечеству, и захватить древних красавиц, пробудившихся из разлома во вселенной, известных как Mimics. Интуитивный игровой процесс shoot 'em up и впечатляющая боевая графика создают атмосферу напряженных битв, где каждая секунда на поле боя имеет решающее значение.


Выбирайте из множества персонажей и формируйте команду из трех бойцов, каждый из которых обладает эксклюзивными навыками, позволяющими адаптироваться к различным особенностям и тактическим условиям сражений. Помимо основного боя, игра предлагает эксклюзивные побочные истории, которые можно разблокировать, улучшая редкость персонажей и преодолевая испытания Inner Demon. Откройте для себя совершенно новые образы для своих героинь и погрузитесь в атмосферу эротических и захватывающих приключений, где страсть и боевой дух идут рука об руку.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты

Примечание:

- Множитель защиты не защищает от эффектов DoT и урона «Опасность».

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Star Lusts (Мод меню) v1.17.0 MOD APK

Version Nutaku 152 Мб Version Erolabs 152 Мб Version Nutaku (Ссылка 2) 152 Мб Version Erolabs (Ссылка 2) 152 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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