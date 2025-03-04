Описание

Star Lusts — это игра-стрелялка в стиле bullet hell, которая сочетает в себе захватывающий научно-фантастический антураж с уникальной антропоморфной тематикой. Возглавьте команду кадетов, оснащенных мощными мехами, чтобы противостоять враждебным инопланетным силам, угрожающим человечеству, и захватить древних красавиц, пробудившихся из разлома во вселенной, известных как Mimics. Интуитивный игровой процесс shoot 'em up и впечатляющая боевая графика создают атмосферу напряженных битв, где каждая секунда на поле боя имеет решающее значение.





Выбирайте из множества персонажей и формируйте команду из трех бойцов, каждый из которых обладает эксклюзивными навыками, позволяющими адаптироваться к различным особенностям и тактическим условиям сражений. Помимо основного боя, игра предлагает эксклюзивные побочные истории, которые можно разблокировать, улучшая редкость персонажей и преодолевая испытания Inner Demon. Откройте для себя совершенно новые образы для своих героинь и погрузитесь в атмосферу эротических и захватывающих приключений, где страсть и боевой дух идут рука об руку.