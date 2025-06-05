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Aleistra (18+)

Aleistra (18+) Final

Когда запретное знание становится личным опытом
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Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:41
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 367 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Aleistra — это завершённый визуальный роман с кинетическим повествованием и насыщенным, откровенным содержанием. История рассказывает о молодой ученице магии, воспитанной под строгим присмотром деда — могущественного мага, пытавшегося оградить её от тёмных знаний. Но однажды любопытство побеждает осторожность: девушка решается провести ритуал призыва, который навсегда меняет её жизнь.


Сюжет развивается стремительно — ритуал пройден, демон явлен, но вместо подчинения — игра разума, силы и желаний. Aleistra не предлагает выбора — только наблюдение за тем, как героиня всё глубже увязает в последствиях своего поступка. Стильная рисованная графика, откровенные сцены и динамичное повествование делают эту историю короткой, но запоминающейся.


Информация о модах

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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