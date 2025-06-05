Описание

Aleistra — это завершённый визуальный роман с кинетическим повествованием и насыщенным, откровенным содержанием. История рассказывает о молодой ученице магии, воспитанной под строгим присмотром деда — могущественного мага, пытавшегося оградить её от тёмных знаний. Но однажды любопытство побеждает осторожность: девушка решается провести ритуал призыва, который навсегда меняет её жизнь.





Сюжет развивается стремительно — ритуал пройден, демон явлен, но вместо подчинения — игра разума, силы и желаний. Aleistra не предлагает выбора — только наблюдение за тем, как героиня всё глубже увязает в последствиях своего поступка. Стильная рисованная графика, откровенные сцены и динамичное повествование делают эту историю короткой, но запоминающейся.