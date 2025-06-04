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Second happiness (18+)

Second happiness (18+) 3.4

Амбиции, страсть и риск — выбери свой путь ко взрослому счастью
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Версия:
3.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:48
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 979 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Second Happiness — это откровенный визуальный роман с развилками и возможностью влиять на сюжет, где ты играешь за 18-летнего парня, решившего не просто начать новую жизнь, а построить собственную империю… по-своему. Каждые 5 минут — флирт, решения, интриги и сцены, где всё зависит от того, насколько ты готов идти до конца. Здесь много откровенного контента, но всё обёрнуто в историю взросления, риска и смелых желаний.


Ты сам решаешь, кого поддерживать, кого соблазнять, а кого оставить за бортом. Выборы влияют на отношения, развитие событий и финал, который может быть как триумфальным, так и провальным. Визуально игра радует насыщенными сценами и грамотной постановкой, а сюжет затрагивает и амбиции, и соблазны, и цену за «второе счастье». Если хочешь не просто смотреть, а формировать путь героя — и делать это без цензуры — ты по адресу.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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