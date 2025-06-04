Second happiness (18+) 3.4
Амбиции, страсть и риск — выбери свой путь ко взрослому счастью
Second Happiness — это откровенный визуальный роман с развилками и возможностью влиять на сюжет, где ты играешь за 18-летнего парня, решившего не просто начать новую жизнь, а построить собственную империю… по-своему. Каждые 5 минут — флирт, решения, интриги и сцены, где всё зависит от того, насколько ты готов идти до конца. Здесь много откровенного контента, но всё обёрнуто в историю взросления, риска и смелых желаний.
Ты сам решаешь, кого поддерживать, кого соблазнять, а кого оставить за бортом. Выборы влияют на отношения, развитие событий и финал, который может быть как триумфальным, так и провальным. Визуально игра радует насыщенными сценами и грамотной постановкой, а сюжет затрагивает и амбиции, и соблазны, и цену за «второе счастье». Если хочешь не просто смотреть, а формировать путь героя — и делать это без цензуры — ты по адресу.
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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