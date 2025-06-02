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AI Dreams Puzzle (Мод, Много энергии)

AI Dreams Puzzle (Мод, Много энергии) 1.0.23

Собирай, открывай, любуйся — искусство ИИ оживает в каждой головоломке
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Версия:
1.0.23
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Вчера, 23:32
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 36 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
206
Скриншоты
Описание

AI Dreams Puzzle — это визуально насыщенная эротическая головоломка, где каждое собранное изображение — это шаг к новому произведению цифрового искусства. Каждые 5 минут ты подбираешь фрагменты, собираешь сложные композиции и открываешь очередной изящно провокационный шедевр, созданный нейросетью. Игра не просто расслабляет — она поощряет внимание к деталям и визуальное восприятие, превращая сбор головоломки в почти медитативный процесс.


В коллекции — 80+ уникальных изображений, каждая сцена отличается стилем, эмоцией и уровнем сложности. Головоломки адаптированы для игроков любого уровня, от новичков до опытных ценителей жанра. Эстетика — на первом месте: изображения элегантны, чувственны и выполнены с настоящим художественным вкусом. Это игра для тех, кто ценит красоту, расслабление и визуальное открытие — без спешки, но с удовольствием от каждого собранного фрагмента.


Информация о модах

1. Unlimit Energy

Money визуальна

2. Разблокированы все слоты

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 Теги темы: Много энергии

Скачать AI Dreams Puzzle (Мод, Много энергии) v1.0.23 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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