One Piece: Passion on the Grand Line (18+) 0.1.3
Пираты, страсть и выбор — твой путь начинается с острова, полного секретов
Passion on the Grand Line — это откровенный визуальный роман с элементами приключения, вдохновлённый миром One Piece, но с новой историей, новыми героями и взрослым подходом. Ты играешь за Ренджи — сына самого Шанкса, выросшего на солнечном острове Санниленд. Каждые 5 минут — флирт, откровенные сцены, неожиданные встречи и сюжетные выборы, которые влияют на отношения и дальнейшее плавание.
Игра сочетает анимированные NSFW-сцены, узнаваемый стилизованный мир и множество интерактивных развилок. Ренджи предстоит разобраться в своём прошлом, построить романтические (или очень жаркие) связи с культовыми персонажами и решить, куда его приведёт кровь пирата. Всё подано с уважением к оригинальной вселенной, но с упором на взрослую драму, эмоции и соблазны. Готов ли ты бросить якорь в сердце той самой — или сразу плывёшь дальше по волнам страсти?
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