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One Piece: Passion on the Grand Line (18+)

One Piece: Passion on the Grand Line (18+) 0.1.3

Пираты, страсть и выбор — твой путь начинается с острова, полного секретов
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Версия:
0.1.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 20:28
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 515 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

Passion on the Grand Line — это откровенный визуальный роман с элементами приключения, вдохновлённый миром One Piece, но с новой историей, новыми героями и взрослым подходом. Ты играешь за Ренджи — сына самого Шанкса, выросшего на солнечном острове Санниленд. Каждые 5 минут — флирт, откровенные сцены, неожиданные встречи и сюжетные выборы, которые влияют на отношения и дальнейшее плавание.


Игра сочетает анимированные NSFW-сцены, узнаваемый стилизованный мир и множество интерактивных развилок. Ренджи предстоит разобраться в своём прошлом, построить романтические (или очень жаркие) связи с культовыми персонажами и решить, куда его приведёт кровь пирата. Всё подано с уважением к оригинальной вселенной, но с упором на взрослую драму, эмоции и соблазны. Готов ли ты бросить якорь в сердце той самой — или сразу плывёшь дальше по волнам страсти?


Информация о модах

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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