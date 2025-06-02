Описание

Первая глава мобильной визуальной новеллы Boarding Diary CH1 : Manhwa Based переносит популярную корейскую манхву во взаимодействуемый формат на Android-устройствах. Игра весит около 111 МБ, помечена как NSFW 18+ и вышла 2 июня 2025 года; в мод-версии сразу разблокированы все сцены и галерея. Сюжет следует за первокурсником Чжун-у, который поселяется в доме друга и оказывается в пикантных ситуациях с харизматичной хозяйкой Микён и другими жильцами, отражая завязку оригинальной манхвы — «встречать симпатичных девушек в колледже хорошо, а жить с одной из них под одной крышей ещё лучше».





Геймплей построен вокруг чтения диалогов, выбора реплик и разблокировки статичных CG-сцен высокого разрешения. В первой главе игрок знакомится с основными персонажами, открывает первые романтические/эротические эпизоды и может переключаться между автоматическим чтением, быстрым пропуском и просмотром уже увиденных иллюстраций. Мод-издание убирает «гринд» очков доверия, открывает весь контент и позволяет играть офлайн, делая вступление к истории быстрым и необременительным — хороший способ оценить, подходит ли вам продолжение визуальной адаптации «Boarding Diary».