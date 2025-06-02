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Boarding Diary CH1 : Manhwa Based (18+)

Boarding Diary CH1 : Manhwa Based (18+) CH 01

Эротическая интерактивная манхва-новелла о студенческом общежитии
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Версия:
CH 01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 20:04
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Первая глава мобильной визуальной новеллы Boarding Diary CH1 : Manhwa Based переносит популярную корейскую манхву во взаимодействуемый формат на Android-устройствах. Игра весит около 111 МБ, помечена как NSFW 18+ и вышла 2 июня 2025 года; в мод-версии сразу разблокированы все сцены и галерея.  Сюжет следует за первокурсником Чжун-у, который поселяется в доме друга и оказывается в пикантных ситуациях с харизматичной хозяйкой Микён и другими жильцами, отражая завязку оригинальной манхвы — «встречать симпатичных девушек в колледже хорошо, а жить с одной из них под одной крышей ещё лучше».


Геймплей построен вокруг чтения диалогов, выбора реплик и разблокировки статичных CG-сцен высокого разрешения. В первой главе игрок знакомится с основными персонажами, открывает первые романтические/эротические эпизоды и может переключаться между автоматическим чтением, быстрым пропуском и просмотром уже увиденных иллюстраций. Мод-издание убирает «гринд» очков доверия, открывает весь контент и позволяет играть офлайн, делая вступление к истории быстрым и необременительным — хороший способ оценить, подходит ли вам продолжение визуальной адаптации «Boarding Diary».


Информация о модах

Разблокированная игра

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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