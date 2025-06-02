Imigo (18+) 1.0
Исследуй горы, слушай легенду и реши, кем ты станешь в чужой трагедии
В Imigo ты оказываешься в глухом горном краю, где до сих пор шепчут о забытом существе. Родители от него отказались, общество отвернулось, а история обросла страхом. Но никто не знает, что на самом деле произошло — пока ты не начнёшь искать ответы. Пейзажи кажутся безмолвными, но в каждом укрытии — след, в каждом диалоге — намёк. Твоя задача — слушать, исследовать и понимать, даже если правда будет неприятной.
Решения здесь не для галочки. Ты формируешь ход событий, раскрываешь судьбы и постепенно приближаешься к той самой фигуре из легенды. Что ты сделаешь, когда встретишься с ней лицом к лицу? У каждой развилки — последствия. Ты общаешься с людьми, распутываешь их истории, пытаешься отделить страхи от фактов. Всё работает офлайн, подойдёт тем, кто ценит медленное, напряжённое погружение в сюжет, где не монстры пугают — а чужая боль, которую нельзя просто проигнорировать.
Разблокированная игра
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.