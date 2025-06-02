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Imigo (18+)

Imigo (18+) 1.0

Исследуй горы, слушай легенду и реши, кем ты станешь в чужой трагедии
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 18:04
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 445 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
126
Скриншоты
Описание

В Imigo ты оказываешься в глухом горном краю, где до сих пор шепчут о забытом существе. Родители от него отказались, общество отвернулось, а история обросла страхом. Но никто не знает, что на самом деле произошло — пока ты не начнёшь искать ответы. Пейзажи кажутся безмолвными, но в каждом укрытии — след, в каждом диалоге — намёк. Твоя задача — слушать, исследовать и понимать, даже если правда будет неприятной.


Решения здесь не для галочки. Ты формируешь ход событий, раскрываешь судьбы и постепенно приближаешься к той самой фигуре из легенды. Что ты сделаешь, когда встретишься с ней лицом к лицу? У каждой развилки — последствия. Ты общаешься с людьми, распутываешь их истории, пытаешься отделить страхи от фактов. Всё работает офлайн, подойдёт тем, кто ценит медленное, напряжённое погружение в сюжет, где не монстры пугают — а чужая боль, которую нельзя просто проигнорировать.


Информация о модах

Разблокированная игра

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Скачать Imigo (18+) v1.0 MOD APK

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Скачать Imigo (18+) 445 Мб Ссылка 2 445 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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