Описание

В Imigo ты оказываешься в глухом горном краю, где до сих пор шепчут о забытом существе. Родители от него отказались, общество отвернулось, а история обросла страхом. Но никто не знает, что на самом деле произошло — пока ты не начнёшь искать ответы. Пейзажи кажутся безмолвными, но в каждом укрытии — след, в каждом диалоге — намёк. Твоя задача — слушать, исследовать и понимать, даже если правда будет неприятной.





Решения здесь не для галочки. Ты формируешь ход событий, раскрываешь судьбы и постепенно приближаешься к той самой фигуре из легенды. Что ты сделаешь, когда встретишься с ней лицом к лицу? У каждой развилки — последствия. Ты общаешься с людьми, распутываешь их истории, пытаешься отделить страхи от фактов. Всё работает офлайн, подойдёт тем, кто ценит медленное, напряжённое погружение в сюжет, где не монстры пугают — а чужая боль, которую нельзя просто проигнорировать.