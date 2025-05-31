Wartribe Origins (18+) 0.1.0
Расследование, дворцовые интриги и выбор с последствиями в академии знати
Wartribe Origins — это визуальный роман с элементами интриги, рассчитанный на взрослую аудиторию. В центре сюжета — молодой аристократ, чей мир рушится после убийства матери. Подозрения падают на влиятельные дворянские семьи, чьи наследники учатся рядом с ним в элитной академии. Твоя цель — выяснить правду, не раскрывая себя, и добраться до заказчиков преступления.
Игра предлагает глубокую сюжетную линию, диалоги с выбором и социальную динамику, где каждое решение может повлиять на ход расследования. Протагонисту предстоит строить отношения, добывать информацию и балансировать между доверием и подозрением. Проект продолжает историю оригинальной части, но развивается как отдельная арка. Ожидаются регулярные обновления с новыми сценами и сюжетными ветками. Подходит для тех, кто ценит повествование с серьёзной драмой и долей риска.
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