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Wartribe Origins (18+)

Wartribe Origins (18+) 0.1.0

Расследование, дворцовые интриги и выбор с последствиями в академии знати
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Версия:
0.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:25
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 201 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Wartribe Origins — это визуальный роман с элементами интриги, рассчитанный на взрослую аудиторию. В центре сюжета — молодой аристократ, чей мир рушится после убийства матери. Подозрения падают на влиятельные дворянские семьи, чьи наследники учатся рядом с ним в элитной академии. Твоя цель — выяснить правду, не раскрывая себя, и добраться до заказчиков преступления.


Игра предлагает глубокую сюжетную линию, диалоги с выбором и социальную динамику, где каждое решение может повлиять на ход расследования. Протагонисту предстоит строить отношения, добывать информацию и балансировать между доверием и подозрением. Проект продолжает историю оригинальной части, но развивается как отдельная арка. Ожидаются регулярные обновления с новыми сценами и сюжетными ветками. Подходит для тех, кто ценит повествование с серьёзной драмой и долей риска.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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