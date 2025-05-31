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Untamed Horizons (18+)

Untamed Horizons (18+) 0.20

Комикс-экшен с прокачкой и неожиданными поворотами в дикой чаще
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Версия:
0.20
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:20
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 507 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Untamed Horizons — это beat’em up с элементами визуального романа и откровенным контентом, выполненный в стиле цветных комиксов. Ты управляешь одним из героев, которые очнулись в загадочном лесу без воспоминаний. Местный дух заявляет, что на них возложена миссия, и единственный путь — вперёд, через драки, ловушки и странные встречи. Бои происходят в классическом 2D-стиле, с возможностью чередовать удары, использовать спецприёмы и улучшать боевые навыки.


По мере прохождения ты открываешь новые зоны, переходишь от одной главы к другой и углубляешься в историю с элементами фантастики и эротики. Система прокачки позволяет адаптировать героев под твой стиль игры, а сцены между сражениями — добавить перца в повествование. Подойдёт для тех, кто ищет нетривиальный боевик с яркой визуальной подачей и свободой выбора в отношениях.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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