Hearts of The City (18+) 0.1
Живи в одном доме с соседями, строй отношения и раскрывай чужие тайны
Hearts of The City — это визуальный роман 18+ с упором на повседневные решения и нелинейные отношения. Ты играешь за молодого человека, живущего с хозяйкой и двумя соседками. Каждые пять минут — разговоры на кухне, напряжённые моменты в коридоре или случайные пересечения, которые могут стать чем-то большим. Ты сам выбираешь, с кем сближаться и как реагировать на происходящее.
Есть диалоговые развилки, скрытые сцены, система репутации и личных границ. Развитие идёт от лёгких флиртов до серьёзных сюжетных последствий, в зависимости от твоего поведения. У каждого персонажа — своя история, и не всё лежит на поверхности. Интерфейс интуитивный, прогресс сохраняется, работает офлайн. Если тебе нравятся истории про сосуществование, выбор и тонкие линии между дружбой и чем-то большим — Hearts of The City найдёт, чем зацепить.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.