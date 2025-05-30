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Hearts of The City (18+)

Hearts of The City (18+) 0.1

Живи в одном доме с соседями, строй отношения и раскрывай чужие тайны
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:02
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 302 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
35
Скриншоты
Описание

Hearts of The City — это визуальный роман 18+ с упором на повседневные решения и нелинейные отношения. Ты играешь за молодого человека, живущего с хозяйкой и двумя соседками. Каждые пять минут — разговоры на кухне, напряжённые моменты в коридоре или случайные пересечения, которые могут стать чем-то большим. Ты сам выбираешь, с кем сближаться и как реагировать на происходящее.


Есть диалоговые развилки, скрытые сцены, система репутации и личных границ. Развитие идёт от лёгких флиртов до серьёзных сюжетных последствий, в зависимости от твоего поведения. У каждого персонажа — своя история, и не всё лежит на поверхности. Интерфейс интуитивный, прогресс сохраняется, работает офлайн. Если тебе нравятся истории про сосуществование, выбор и тонкие линии между дружбой и чем-то большим — Hearts of The City найдёт, чем зацепить.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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