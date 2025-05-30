Описание

Hearts of The City — это визуальный роман 18+ с упором на повседневные решения и нелинейные отношения. Ты играешь за молодого человека, живущего с хозяйкой и двумя соседками. Каждые пять минут — разговоры на кухне, напряжённые моменты в коридоре или случайные пересечения, которые могут стать чем-то большим. Ты сам выбираешь, с кем сближаться и как реагировать на происходящее.





Есть диалоговые развилки, скрытые сцены, система репутации и личных границ. Развитие идёт от лёгких флиртов до серьёзных сюжетных последствий, в зависимости от твоего поведения. У каждого персонажа — своя история, и не всё лежит на поверхности. Интерфейс интуитивный, прогресс сохраняется, работает офлайн. Если тебе нравятся истории про сосуществование, выбор и тонкие линии между дружбой и чем-то большим — Hearts of The City найдёт, чем зацепить.