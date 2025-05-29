Family Crush (18+) Final
Возвращение в дом детства меняет всё — кто ты для них теперь?
Family Crush — это визуальный роман с элементами симуляции отношений, в котором ты возвращаешься в дом, где не был десять лет. Из-за командировки отца главный герой вновь сталкивается с женщиной, которую называл матерью, и с её тремя дочерьми. Каждая из них — отдельная личность со своей историей, характером и отношением к тебе. Развивай диалоги, принимай решения и строй мосты между прошлым и настоящим.
На протяжении всей игры ты будешь выбирать, как развиваются отношения: от простого взаимопонимания до более глубоких связей. Система выбора влияет на развитие событий, открывая разные сцены и концовки. Исследуй дом, узнай, что изменилось за годы твоего отсутствия, и реши, какую роль ты хочешь играть в этой семье.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.