android-1.ru / Игры / Эротические игры / Family Crush (18+)
Family Crush (18+)

Family Crush (18+) Final

Возвращение в дом детства меняет всё — кто ты для них теперь?
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:22
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 540 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
79
Скриншоты
Описание

Family Crush — это визуальный роман с элементами симуляции отношений, в котором ты возвращаешься в дом, где не был десять лет. Из-за командировки отца главный герой вновь сталкивается с женщиной, которую называл матерью, и с её тремя дочерьми. Каждая из них — отдельная личность со своей историей, характером и отношением к тебе. Развивай диалоги, принимай решения и строй мосты между прошлым и настоящим.


На протяжении всей игры ты будешь выбирать, как развиваются отношения: от простого взаимопонимания до более глубоких связей. Система выбора влияет на развитие событий, открывая разные сцены и концовки. Исследуй дом, узнай, что изменилось за годы твоего отсутствия, и реши, какую роль ты хочешь играть в этой семье.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Family Crush (18+) vFinal MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Family Crush (18+) 540 Мб Ссылка 2 540 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
NTR’ed by My Dad (18+)
NTR’ed by My Dad (18+)
Version: 0.1.1
Heliorise (18+)
Heliorise (18+)
Version: 0.0.1
Island of Corruption (18+)
Island of Corruption (18+)
Version: Final
A Volatile Marriage (18+)
A Volatile Marriage (18+)
Version: Prologue
Memory ParadoX (18+)
Memory ParadoX (18+)
Version: Beta P2
Oakwood Academy of Spells and Sorcery (18+)
Oakwood Academy of Spells and Sorcery (18+)
Version: Final
Touch × Punishment Game (18+)
Touch × Punishment Game (18+)
Version: 0.1
My Girlfriends New Kink (18+)
My Girlfriends New Kink (18+)
Version: 0.28

Отзывы о Family Crush (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив