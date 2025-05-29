Описание

Family Crush — это визуальный роман с элементами симуляции отношений, в котором ты возвращаешься в дом, где не был десять лет. Из-за командировки отца главный герой вновь сталкивается с женщиной, которую называл матерью, и с её тремя дочерьми. Каждая из них — отдельная личность со своей историей, характером и отношением к тебе. Развивай диалоги, принимай решения и строй мосты между прошлым и настоящим.





На протяжении всей игры ты будешь выбирать, как развиваются отношения: от простого взаимопонимания до более глубоких связей. Система выбора влияет на развитие событий, открывая разные сцены и концовки. Исследуй дом, узнай, что изменилось за годы твоего отсутствия, и реши, какую роль ты хочешь играть в этой семье.