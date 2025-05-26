Описание

Touch×Punishment Game — это интерактивная новелла с карточной механикой и множеством сюжетных развилок. Каждые 5 минут ты участвуешь в коротких сценариях, где выбор в мини-игре или за карточным столом влияет на развитие событий. Побеждаешь — история меняется. Проигрываешь — открывается другой путь. Всё зависит от твоей интуиции, реакции и стратегии.





В Touch×Punishment Game сочетаются ветвящийся сюжет, простая механика и элементы визуальной новеллы. Сценарии короткие, насыщенные и варьируются от комичных до напряжённых. Игра подойдёт для быстрых сессий и повторных прохождений — каждое решение влияет на результат. Готов испытать удачу и посмотреть, куда приведёт выбор? Тогда вступай в игру — и принимай последствия с достоинством.