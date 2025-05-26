Touch × Punishment Game (18+) 0.1
Играй на удачу, принимай решения и следи за последствиями
Touch×Punishment Game — это интерактивная новелла с карточной механикой и множеством сюжетных развилок. Каждые 5 минут ты участвуешь в коротких сценариях, где выбор в мини-игре или за карточным столом влияет на развитие событий. Побеждаешь — история меняется. Проигрываешь — открывается другой путь. Всё зависит от твоей интуиции, реакции и стратегии.
В Touch×Punishment Game сочетаются ветвящийся сюжет, простая механика и элементы визуальной новеллы. Сценарии короткие, насыщенные и варьируются от комичных до напряжённых. Игра подойдёт для быстрых сессий и повторных прохождений — каждое решение влияет на результат. Готов испытать удачу и посмотреть, куда приведёт выбор? Тогда вступай в игру — и принимай последствия с достоинством.
Разблокированная игра
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.