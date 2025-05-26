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Touch × Punishment Game (18+)

Touch × Punishment Game (18+) 0.1

Играй на удачу, принимай решения и следи за последствиями
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
remunantsu
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:44
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
186
Скриншоты
Описание

Touch×Punishment Game — это интерактивная новелла с карточной механикой и множеством сюжетных развилок. Каждые 5 минут ты участвуешь в коротких сценариях, где выбор в мини-игре или за карточным столом влияет на развитие событий. Побеждаешь — история меняется. Проигрываешь — открывается другой путь. Всё зависит от твоей интуиции, реакции и стратегии.


В Touch×Punishment Game сочетаются ветвящийся сюжет, простая механика и элементы визуальной новеллы. Сценарии короткие, насыщенные и варьируются от комичных до напряжённых. Игра подойдёт для быстрых сессий и повторных прохождений — каждое решение влияет на результат. Готов испытать удачу и посмотреть, куда приведёт выбор? Тогда вступай в игру — и принимай последствия с достоинством.


Информация о модах

Разблокированная игра

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Игра входит в подборки:
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Игры 18+
 Теги темы: Unlocked

Скачать Touch × Punishment Game (18+) v0.1 MOD APK

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Скачать Touch × Punishment Game (18+) 78 Мб Ссылка 2 78 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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