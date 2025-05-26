Описание

Kisaki: Another Memory — это аниме-RPG с тактическими боями, глубоким развитием персонажей и ярким визуальным стилем. Каждые 5 минут ты открываешь новые главы истории, собираешь героинь, усиливаешь их навыки и сражаешься с врагами, связанными с прошлым. Система памяти позволяет раскрывать личные истории персонажей, влияя на сюжет и силу команды. Игровой процесс сочетает динамику и продуманный темп.





В Kisaki: Another Memory сочетаются сюжетная прогрессия, построение команды и эмоциональные сцены с озвучкой и анимацией. Ты можешь собирать редких героинь, открывать особые воспоминания и применять их в бою как тактические приёмы. Игра подходит как для фанатов жанра, так и для новичков — понятный старт, захватывающий сюжет и красивые бои делают её отличным выбором. Готов раскрыть прошлое и изменить будущее? Тогда пора начать новую память.