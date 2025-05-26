Описание

Hunger for Power — это взрослый визуальный роман в стиле песочницы, где ты управляешь жизнью Скарлетт Найтшейд — умной и привлекательной молодой женщины, которая мечтает вырваться из рутины и стать частью блестящего, опасного мира богатых. Каждые пять минут — это соблазн, проверка границ, сложное решение или шанс продвинуться выше по социальной лестнице.





Ты выбираешь, как Скарлетт будет действовать: сохранять достоинство или поддаться искушению, играть по правилам или использовать силу обмана, влиять на влиятельных людей или стать их игрушкой. Мир роскоши полон возможностей — и ловушек. Hunger for Power — это история о власти, желаниях и том, как легко потерять себя в погоне за мечтой. Итог зависит только от тебя.