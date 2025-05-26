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Hunger for Power (18+)

Hunger for Power (18+) 0.02

От среднего класса к вершинам элиты: выбор, власть и цена соблазна
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Версия:
0.02
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:56
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 846 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
245
Скриншоты
Описание

Hunger for Power — это взрослый визуальный роман в стиле песочницы, где ты управляешь жизнью Скарлетт Найтшейд — умной и привлекательной молодой женщины, которая мечтает вырваться из рутины и стать частью блестящего, опасного мира богатых. Каждые пять минут — это соблазн, проверка границ, сложное решение или шанс продвинуться выше по социальной лестнице.


Ты выбираешь, как Скарлетт будет действовать: сохранять достоинство или поддаться искушению, играть по правилам или использовать силу обмана, влиять на влиятельных людей или стать их игрушкой. Мир роскоши полон возможностей — и ловушек. Hunger for Power — это история о власти, желаниях и том, как легко потерять себя в погоне за мечтой. Итог зависит только от тебя.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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