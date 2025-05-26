Hunger for Power (18+) 0.02
От среднего класса к вершинам элиты: выбор, власть и цена соблазна
Hunger for Power — это взрослый визуальный роман в стиле песочницы, где ты управляешь жизнью Скарлетт Найтшейд — умной и привлекательной молодой женщины, которая мечтает вырваться из рутины и стать частью блестящего, опасного мира богатых. Каждые пять минут — это соблазн, проверка границ, сложное решение или шанс продвинуться выше по социальной лестнице.
Ты выбираешь, как Скарлетт будет действовать: сохранять достоинство или поддаться искушению, играть по правилам или использовать силу обмана, влиять на влиятельных людей или стать их игрушкой. Мир роскоши полон возможностей — и ловушек. Hunger for Power — это история о власти, желаниях и том, как легко потерять себя в погоне за мечтой. Итог зависит только от тебя.
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.