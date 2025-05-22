Описание

Self-Defense Dojo: Secret NTR Lessons — это откровенный симулятор инструктора по дзюдо с элементами менеджмента, юмора и взрослого контента, где ты играешь за Коту Моримуру — парня, скрывающегося от гнева якудза после неосторожной связи. Каждые пять минут — это тренировка, взаимодействие с ученицами, внутренние конфликты и ситуации, в которых физическая сила — не единственный инструмент влияния.





Ты обучаешь девушек приёмам самообороны, зарабатываешь деньги на мини-работах и прокачиваешь свои характеристики, чтобы стать более эффективным наставником… и использовать это в своих целях. Ситуации в додзё развиваются по-разному — от комичных до откровенно провокационных. Self-Defense Dojo: Secret NTR Lessons — это игра о границах, доминировании и тонкой игре влияния в мире, где желания сталкиваются с дисциплиной. Всё зависит от того, насколько далеко ты готов зайти.