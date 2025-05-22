Self-Defense Dojo: Secret NTR Lessons (Мод, Unlocked) 1.9.12
Эротический симулятор додзё с тренировками, мини-играми и пикантными уроками
Self-Defense Dojo: Secret NTR Lessons — это откровенный симулятор инструктора по дзюдо с элементами менеджмента, юмора и взрослого контента, где ты играешь за Коту Моримуру — парня, скрывающегося от гнева якудза после неосторожной связи. Каждые пять минут — это тренировка, взаимодействие с ученицами, внутренние конфликты и ситуации, в которых физическая сила — не единственный инструмент влияния.
Ты обучаешь девушек приёмам самообороны, зарабатываешь деньги на мини-работах и прокачиваешь свои характеристики, чтобы стать более эффективным наставником… и использовать это в своих целях. Ситуации в додзё развиваются по-разному — от комичных до откровенно провокационных. Self-Defense Dojo: Secret NTR Lessons — это игра о границах, доминировании и тонкой игре влияния в мире, где желания сталкиваются с дисциплиной. Всё зависит от того, насколько далеко ты готов зайти.
Разблокированы все DLC, Портировано на Android
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.