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Self-Defense Dojo: Secret NTR Lessons (Мод, Unlocked)

Self-Defense Dojo: Secret NTR Lessons (Мод, Unlocked) 1.9.12

Эротический симулятор додзё с тренировками, мини-играми и пикантными уроками
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Версия:
1.9.12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:11
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 903 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Self-Defense Dojo: Secret NTR Lessons — это откровенный симулятор инструктора по дзюдо с элементами менеджмента, юмора и взрослого контента, где ты играешь за Коту Моримуру — парня, скрывающегося от гнева якудза после неосторожной связи. Каждые пять минут — это тренировка, взаимодействие с ученицами, внутренние конфликты и ситуации, в которых физическая сила — не единственный инструмент влияния.


Ты обучаешь девушек приёмам самообороны, зарабатываешь деньги на мини-работах и прокачиваешь свои характеристики, чтобы стать более эффективным наставником… и использовать это в своих целях. Ситуации в додзё развиваются по-разному — от комичных до откровенно провокационных. Self-Defense Dojo: Secret NTR Lessons — это игра о границах, доминировании и тонкой игре влияния в мире, где желания сталкиваются с дисциплиной. Всё зависит от того, насколько далеко ты готов зайти.


Информация о модах

Разблокированы все DLC, Портировано на Android

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Self-Defense Dojo: Secret NTR Lessons (Мод, Unlocked) v1.9.12 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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