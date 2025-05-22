android-1.ru / Игры / Эротические игры / Mr.Adam (18+)
Mr.Adam (18+)

Mr.Adam (18+) 0.1

Эротический визуальный роман о власти, боли и возрождении через месть
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:12
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 202 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
144
Скриншоты
Описание

Mr.Adam — это мрачная история о мужчине, пережившем унижение, предательство и внутренний крах, который решает больше не быть жертвой. Ты берёшь под контроль его жизнь в момент, когда он стоит на вершине собственной империи — в холодных башнях Нью-Йорка. Каждые пять минут — это решение: поддаться желаниям, отомстить, простить или перехитрить. Больше нет инструкций — только ты и его инстинкты.


В этом повествовании любовь и ненависть, страсть и контроль, слабость и сила сплетаются в сюжет, где твои выборы определяют, кем станет мистер Адам. Женщины из прошлого, тени старых травм, политические игры и сексуальные связи — всё это не просто фон, а инструменты. Mr.Adam — это не классическая история соблазнения. Это взрослая драма о возрождении через власть, искупление через грех и месть, которая может быть слаще любви. Ты выбираешь: сломаться снова или стать тем, кого боится весь город.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Mr.Adam (18+) v0.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Mr.Adam (18+) 202 Мб Ссылка 2 202 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
World (18+)
World (18+)
Version: 0.1
Say Yes (18+)
Say Yes (18+)
Version: 0.01
Emily Does it All (18+)
Emily Does it All (18+)
Version: Episode 1
Fiction Paradox (18+)
Fiction Paradox (18+)
Version: 0.0.1 Demo
King of Sluts (18+)
King of Sluts (18+)
Version: 0.1.3
Rayne’s Reign: The Beginning (18+)
Rayne’s Reign: The Beginning (18+)
Version: 2.0
Rave (18+)
Rave (18+)
Version: 0.1 Teaser
Wicked Warlocks (18+)
Wicked Warlocks (18+)
Version: 0.1.8

Отзывы о Mr.Adam (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив