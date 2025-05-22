Описание

Mr.Adam — это мрачная история о мужчине, пережившем унижение, предательство и внутренний крах, который решает больше не быть жертвой. Ты берёшь под контроль его жизнь в момент, когда он стоит на вершине собственной империи — в холодных башнях Нью-Йорка. Каждые пять минут — это решение: поддаться желаниям, отомстить, простить или перехитрить. Больше нет инструкций — только ты и его инстинкты.





В этом повествовании любовь и ненависть, страсть и контроль, слабость и сила сплетаются в сюжет, где твои выборы определяют, кем станет мистер Адам. Женщины из прошлого, тени старых травм, политические игры и сексуальные связи — всё это не просто фон, а инструменты. Mr.Adam — это не классическая история соблазнения. Это взрослая драма о возрождении через власть, искупление через грех и месть, которая может быть слаще любви. Ты выбираешь: сломаться снова или стать тем, кого боится весь город.