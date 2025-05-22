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Emily Does it All (18+)

Emily Does it All (18+) Episode 1

Эпизодическая история о студенческой жизни, романтике и поиске себя
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Версия:
Episode 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:00
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 192 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
168
Скриншоты
Описание

Emily Does It All — это интерактивный визуальный роман о взрослении, решениях и отношениях, где ты направляешь Эмили в её насыщенной студенческой жизни. Каждые пять минут — это диалог, выбор, эмоциональная сцена или поворот, который влияет на то, с кем она сблизится, кого оттолкнёт и что узнает о себе. История подаётся в формате эпизодов, наполненных романтикой, драмой и личными открытиями.


Ты встретишь Ника — друга с потенциалом на большее, чопорную Клэр, соседей по кампусу и новых возлюбленных, с которыми Эмили будет строить или рушить связи. Исследуй её сексуальность, решай, кому она откроется и как будет справляться с давлением, сомнениями и свободой. Emily Does It All — это игра о выборе, взрослении и том, как легко всё усложняется, когда ты впервые решаешь, кем хочешь быть.


Информация о модах

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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