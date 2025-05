Описание

Emily Does It All — это интерактивный визуальный роман о взрослении, решениях и отношениях, где ты направляешь Эмили в её насыщенной студенческой жизни. Каждые пять минут — это диалог, выбор, эмоциональная сцена или поворот, который влияет на то, с кем она сблизится, кого оттолкнёт и что узнает о себе. История подаётся в формате эпизодов, наполненных романтикой, драмой и личными открытиями.





Ты встретишь Ника — друга с потенциалом на большее, чопорную Клэр, соседей по кампусу и новых возлюбленных, с которыми Эмили будет строить или рушить связи. Исследуй её сексуальность, решай, кому она откроется и как будет справляться с давлением, сомнениями и свободой. Emily Does It All — это игра о выборе, взрослении и том, как легко всё усложняется, когда ты впервые решаешь, кем хочешь быть.