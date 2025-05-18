Rayne’s Reign: The Beginning (18+) 2.0
Приквел к Rayne’s Reign — история, с которой началась тьма и восхождение
Rayne's Reign: The Beginning — это кинетический визуальный роман, раскрывающий предысторию главной героини из оригинальной Rayne’s Reign. Здесь нет выбора — только чистое погружение в судьбоносные события, определившие, кем она станет. Каждые пять минут — это ключевой эпизод прошлого, который оживает перед глазами.
Ты увидишь формирование характера, первые конфликты и причины её будущей силы, а также первые потери, ошибки и связи. Этот приквел добавляет глубину к основной истории, позволяя по‑новому взглянуть на героиню и её мотивацию. Rayne’s Reign начинается здесь — и всё, что будет дальше, корнями уходит в этот момент.
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