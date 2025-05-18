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Rayne’s Reign: The Beginning (18+)

Rayne’s Reign: The Beginning (18+) 2.0

Приквел к Rayne’s Reign — история, с которой началась тьма и восхождение
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Версия:
2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:44
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 178 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
55
Скриншоты
Описание

Rayne's Reign: The Beginning — это кинетический визуальный роман, раскрывающий предысторию главной героини из оригинальной Rayne’s Reign. Здесь нет выбора — только чистое погружение в судьбоносные события, определившие, кем она станет. Каждые пять минут — это ключевой эпизод прошлого, который оживает перед глазами.


Ты увидишь формирование характера, первые конфликты и причины её будущей силы, а также первые потери, ошибки и связи. Этот приквел добавляет глубину к основной истории, позволяя по‑новому взглянуть на героиню и её мотивацию. Rayne’s Reign начинается здесь — и всё, что будет дальше, корнями уходит в этот момент.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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