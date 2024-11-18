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Blurred Vision (18+)

Blurred Vision (18+) 0.2

Тайны элитной академии: неожиданный поворот событий
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
108
Скриншоты
Описание

Blurred Vision (18+) предлагает игрокам увлекательную историю, где главный герой получает приглашение в престижную академию. Это кажется началом новой и успешной главы жизни, но обязательное медицинское тестирование перед распределением в общежитие раскрывает тревожные детали. Академия, которая выглядит как идеальное место, оказывается окружена тайнами, которые предстоит разгадать.


Погружайтесь в мир интриг, скрытых мотивов и неожиданных открытий. Blurred Vision сочетает элементы драмы и загадок, предоставляя игрокам возможность самостоятельно исследовать происходящее и раскрывать секреты элитного учебного заведения. Это история, где каждый выбор может привести к новому повороту.


Информация о модах

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Скачать Blurred Vision (18+) v0.2 MOD APK

Скачать Blurred Vision (18+) 180 Мб Ссылка 2 180 Мб
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