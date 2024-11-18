Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:52
Возраст:
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
108
Описание
Blurred Vision (18+) предлагает игрокам увлекательную историю, где главный герой получает приглашение в престижную академию. Это кажется началом новой и успешной главы жизни, но обязательное медицинское тестирование перед распределением в общежитие раскрывает тревожные детали. Академия, которая выглядит как идеальное место, оказывается окружена тайнами, которые предстоит разгадать.
Погружайтесь в мир интриг, скрытых мотивов и неожиданных открытий. Blurred Vision сочетает элементы драмы и загадок, предоставляя игрокам возможность самостоятельно исследовать происходящее и раскрывать секреты элитного учебного заведения. Это история, где каждый выбор может привести к новому повороту.
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