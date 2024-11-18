Описание

Blurred Vision (18+) предлагает игрокам увлекательную историю, где главный герой получает приглашение в престижную академию. Это кажется началом новой и успешной главы жизни, но обязательное медицинское тестирование перед распределением в общежитие раскрывает тревожные детали. Академия, которая выглядит как идеальное место, оказывается окружена тайнами, которые предстоит разгадать.





Погружайтесь в мир интриг, скрытых мотивов и неожиданных открытий. Blurred Vision сочетает элементы драмы и загадок, предоставляя игрокам возможность самостоятельно исследовать происходящее и раскрывать секреты элитного учебного заведения. Это история, где каждый выбор может привести к новому повороту.