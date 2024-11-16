Версия:
0.1.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 18:01
Возраст:
Требуется места:
≈ 268 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
177
Описание
I Won't Back Down (18+) — дебютный визуальный роман, предлагающий погрузиться в историю молодой женщины, решившейся вернуться в родной дом после долгих лет разлуки. Когда её семья оказывается в сложной ситуации, героиня понимает, что пришло время исправить ошибки прошлого и заново выстроить отношения с близкими, которые она когда-то покинула.
Несмотря на простоту исполнения и заимствование классических сюжетных приёмов, проект заслуживает внимания за искренность истории и стремление автора передать глубокие эмоции. I Won't Back Down — это история о принятии ответственности, прощении и преодолении трудностей, которая может вдохновить и оставить тёплые впечатления.
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