Slippery Kiss: Second Drip (18+) 1.0
Магия, исследования и слаймы: удивительное приключение
Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 17:27
Возраст:
Требуется места:
≈ 525 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
146
Описание
Slippery Kiss: Second Drip — это захватывающая история, где магия и наука переплетаются в удивительном открытии. Главный герой Ной, академический исследователь, неожиданно сталкивается с образцами слизи, которые проявляют уникальные способности, превращаясь в девушек-слаймов с очаровательными чертами. Эти необычные создания открывают перед ним новые горизонты для изучения и неожиданных знакомств.
Погрузитесь в мир магии, исследования и очаровательных приключений, где каждый новый день приносит новые открытия. Slippery Kiss: Second Drip — это история о тайнах, дружбе и волшебстве, которая увлечёт вас своей необычной атмосферой и яркими персонажами.
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