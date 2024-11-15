Описание

Slippery Kiss: Second Drip — это захватывающая история, где магия и наука переплетаются в удивительном открытии. Главный герой Ной, академический исследователь, неожиданно сталкивается с образцами слизи, которые проявляют уникальные способности, превращаясь в девушек-слаймов с очаровательными чертами. Эти необычные создания открывают перед ним новые горизонты для изучения и неожиданных знакомств.





Погрузитесь в мир магии, исследования и очаровательных приключений, где каждый новый день приносит новые открытия. Slippery Kiss: Second Drip — это история о тайнах, дружбе и волшебстве, которая увлечёт вас своей необычной атмосферой и яркими персонажами.