Версия:
0.32
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 13:42
Возраст:
Требуется места:
≈ 190 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 263
Описание
Marnie Game (18+) — это визуальный роман для взрослых с яркой рисованной графикой и насыщенным контентом, который понравится поклонникам откровенных сюжетов. Игра предлагает не только пикантные сцены, но и глубокую сюжетную линию, где ваши решения определяют развитие событий и финал истории.
Игроку предстоит направлять персонажей, принимая ключевые решения, которые становятся движущей силой сюжета. Каждое ваше действие влияет на дальнейшее развитие истории, предоставляя возможность исследовать различные варианты. Marnie Game (18+) — это идеальный выбор для тех, кто ищет качественно выполненный продукт с элементами интерактивности, насыщенной атмосферой и максимальным погружением в приключения.
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать Marnie Game (18+) v0.32 MOD APK
Скачать Marnie Game (18+) Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer