Just a Dream (18+) 0.3
Где заканчивается реальность и начинается сон — а может, всё это одно и то же?
Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 157 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Описание
Just a Dream (18+) — это визуальный роман с мультяшной графикой и загадочным сюжетом, в котором ты играешь за школьного учителя, оказавшегося в центре событий, которые с каждым днём становятся всё страннее. Мир вокруг начинает трещать по швам: аномалии, совпадения, нестыковки в поведении людей… и ощущение, что что-то идёт не так, как должно.
Главный вопрос — это всё происходит наяву, или он застрял в своём подсознании? Just a Dream предлагает насыщенный сценарий с элементами мистики, скрытыми смыслами, выбором и взрослыми сценами, вплетёнными в повествование. Концовка ещё в разработке, но авторы обещают: финал будет стоить каждого сюжетного поворота. Здесь всё — не то, чем кажется. А возможно, и ты сам — не тот, кем был.
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