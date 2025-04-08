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Just a Dream (18+)

Just a Dream (18+) 0.3

Где заканчивается реальность и начинается сон — а может, всё это одно и то же?
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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 157 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Just a Dream (18+) — это визуальный роман с мультяшной графикой и загадочным сюжетом, в котором ты играешь за школьного учителя, оказавшегося в центре событий, которые с каждым днём становятся всё страннее. Мир вокруг начинает трещать по швам: аномалии, совпадения, нестыковки в поведении людей… и ощущение, что что-то идёт не так, как должно.


Главный вопрос — это всё происходит наяву, или он застрял в своём подсознании? Just a Dream предлагает насыщенный сценарий с элементами мистики, скрытыми смыслами, выбором и взрослыми сценами, вплетёнными в повествование. Концовка ещё в разработке, но авторы обещают: финал будет стоить каждого сюжетного поворота. Здесь всё — не то, чем кажется. А возможно, и ты сам — не тот, кем был.


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Скачать Just a Dream (18+) 157 Мб Ссылка 2 157 Мб
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