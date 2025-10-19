Описание

NTR’ed by My Friend — это визуальная новелла в аниме-стиле, сосредоточенная на личных отношениях, предательстве и последствиях эмоциональных решений. Главный герой сталкивается с тяжёлым испытанием: близкий человек нарушает границы, которые казались незыблемыми. Это история о разочаровании, ревности и попытке сохранить себя в ситуации, где чувства обострены до предела.





Игрока ждут сюжетные развилки, диалоги, влияющие на развитие событий, и возможность по-своему пережить сложную эмоциональную ситуацию. NTR’ed by My Friend — не только про боль утраты, но и про переоценку ценностей, восстановление контроля над своей жизнью и поиск выхода из нестабильной динамики. Всё зависит от того, как ты решишь действовать — отпустить, бороться или начать всё заново.