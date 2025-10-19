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NTR’ed by My Friend (18+)

NTR’ed by My Friend (18+) 0.2.0

Когда доверие рушится, каждый выбор становится испытанием
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Версия:
0.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 239 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
76
Скриншоты
Описание

NTR’ed by My Friend — это визуальная новелла в аниме-стиле, сосредоточенная на личных отношениях, предательстве и последствиях эмоциональных решений. Главный герой сталкивается с тяжёлым испытанием: близкий человек нарушает границы, которые казались незыблемыми. Это история о разочаровании, ревности и попытке сохранить себя в ситуации, где чувства обострены до предела.


Игрока ждут сюжетные развилки, диалоги, влияющие на развитие событий, и возможность по-своему пережить сложную эмоциональную ситуацию. NTR’ed by My Friend — не только про боль утраты, но и про переоценку ценностей, восстановление контроля над своей жизнью и поиск выхода из нестабильной динамики. Всё зависит от того, как ты решишь действовать — отпустить, бороться или начать всё заново.


Информация о модах

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Скачать NTR’ed by My Friend (18+) 239 Мб Ссылка 2 239 Мб
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