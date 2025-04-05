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The Fog (18+)

The Fog (18+) 1.0

Когда туман сгущается, становится видно, кто ты на самом деле
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 206 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

The Fog — это мрачная визуальная новелла с элементами выживания, где один плохой день превращается в настоящий кошмар. Всё начинается просто: ты хочешь вернуться домой. Но странный туман накрывает город, и ты оказываешься заперт в супермаркете вместе с группой незнакомцев. Вроде бы обычные люди — но с каждой минутой атмосфера накаляется, страх растёт, а внешняя угроза всё ближе.


В The Fog тебе придётся принимать трудные решения: кого поддержать, кому доверять, когда действовать — и когда отступить. У каждого персонажа свои мотивы, и под давлением раскрываются далеко не лучшие стороны. Это история не только о том, как выжить, но и о том, кем ты станешь, когда всё вокруг рушится. Спокойствие, логика и мораль — всё это начинает таять в тумане. И в какой-то момент главный враг окажется не снаружи, а рядом.


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Скачать The Fog (18+) v1.0 MOD APK

Скачать The Fog (18+) 206 Мб Ссылка 2 206 Мб
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