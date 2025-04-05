Описание

The Fog — это мрачная визуальная новелла с элементами выживания, где один плохой день превращается в настоящий кошмар. Всё начинается просто: ты хочешь вернуться домой. Но странный туман накрывает город, и ты оказываешься заперт в супермаркете вместе с группой незнакомцев. Вроде бы обычные люди — но с каждой минутой атмосфера накаляется, страх растёт, а внешняя угроза всё ближе.





В The Fog тебе придётся принимать трудные решения: кого поддержать, кому доверять, когда действовать — и когда отступить. У каждого персонажа свои мотивы, и под давлением раскрываются далеко не лучшие стороны. Это история не только о том, как выжить, но и о том, кем ты станешь, когда всё вокруг рушится. Спокойствие, логика и мораль — всё это начинает таять в тумане. И в какой-то момент главный враг окажется не снаружи, а рядом.