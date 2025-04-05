Описание

Oracle Inside (18+) — визуальный роман с рисованной графикой, где тихая фермерская жизнь на отдалённом острове сменяется чередой событий, меняющих всё. Главный герой — молодой парень, живущий с отцом вдали от суеты. Их дни просты: забота о хозяйстве, редкие выезды в деревню и вечные мечты о чём-то большем. Но однажды шторм приносит ответ — прямо на берег выбрасывает таинственный пиратский корабль.





С этого момента в Oracle Inside начинается история перемен: новые лица, скрытые мотивы, бурные эмоции и желания, о которых раньше герой только фантазировал. Игроков ждёт развитие сюжета с множеством выборов, отношений и откровенных сцен, вплетённых в повествование. Это не просто эротическая история — это путь взросления, открытий и решений, от которых зависит, кем станет герой в новом, неизведанном для него мире.