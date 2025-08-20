Описание

Blackmailed — визуальная новелла для взрослой аудитории, где игроку предстоит управлять главным героем, оказавшимся в ситуации, связанной с шантажом и постепенным смещением моральных границ. История строится вокруг психологического давления, власти и сложных решений, которые влияют на окружающих персонажей. Каждый выбор открывает новые сцены, диалоги и возможности для влияния.





Blackmailed предлагает механики настройки взаимодействий и определение личных предпочтений. Ты сам решаешь, как далеко зайдёт история и в каком направлении она разовьётся. Эта игра — про контроль, соблазн и последствия. Всё зависит от твоей тактики.