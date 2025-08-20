Blackmailed Incest Game (18+) 0.2.1-dev
Власть — это не только действия, но и возможность диктовать желания
Версия:
0.2.1-dev
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:22
Возраст:
Требуется места:
≈ 383 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание
Blackmailed — визуальная новелла для взрослой аудитории, где игроку предстоит управлять главным героем, оказавшимся в ситуации, связанной с шантажом и постепенным смещением моральных границ. История строится вокруг психологического давления, власти и сложных решений, которые влияют на окружающих персонажей. Каждый выбор открывает новые сцены, диалоги и возможности для влияния.
Blackmailed предлагает механики настройки взаимодействий и определение личных предпочтений. Ты сам решаешь, как далеко зайдёт история и в каком направлении она разовьётся. Эта игра — про контроль, соблазн и последствия. Всё зависит от твоей тактики.
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