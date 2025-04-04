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Operation N.O.V.E.L (18+)

Operation N.O.V.E.L (18+) Act 1 v1.0.1

Тайный объект, важная миссия… и абсолютно неподконтрольная команда из девушек с фетишами
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Версия:
Act 1 v1.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Operation NOVEL (18+) — это визуальный роман с мультяшной графикой, где вместо героизма и строгости спецопераций тебя ждёт полный рабочий беспредел. Главный герой получает простое задание: тихое место, склад с боеприпасами, минимум напряга. Всё звучит идеально — до того момента, как выясняется, что вся команда помощниц состоит из нестабильных, чрезмерно ярких и очень специфичных девушек. И теперь каждый день — это не просто смена, а риск для жизни, репутации… и рассудка.


Operation NOVEL сочетает взрослый контент, комедию, нелепые ситуации и динамичное общение. Каждая героиня — ходячая катастрофа с набором странностей, которые внезапно могут обернуться романом, скандалом или просто новой проблемой. От игрока зависит, с кем сблизиться, кого остерегаться и как вообще выжить в этом милом, но потенциально взрывоопасном коллективе. Здесь можно флиртовать, выбирать, влиять на ход истории — и, конечно, попасть в очень пикантные передряги. Осталось только одно: не взорвать всё к чертям.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Operation N.O.V.E.L (18+) vAct 1 v1.0.1 MOD APK

Скачать Operation N.O.V.E.L (18+) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб
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