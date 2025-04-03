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Fap Fantasy (18+)

Fap Fantasy 1.1.1

Много алмазов

Здесь каждый выбор ведёт глубже — в мир фантазий и соблазна
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Версия:
1.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fap Fantasy
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
408
Скриншоты
Описание

Fap Fantasy — это не просто игра, а интерактивное приключение, где желания становятся действиями. Ты попадаешь в мир, полный загадочных локаций — от тихих садов до неоновых клубов, где каждый шаг открывает новые тайны. Слияния, квесты, загадки — всё построено так, чтобы увлечь, заинтриговать и не отпустить. Каждая встреча может стать началом истории, которую захочется продолжить.


В Fap Fantasy важна не только форма, но и содержание. Здесь ты выполняешь задания, раскрываешь чувственные тайны, получаешь награды и углубляешь связь с персонажами. Сюжет не сводится к банальному — он строит настоящую интригу, подогревает интерес и постоянно бросает новый вызов. Ежедневные события держат в тонусе, а обилие контента даёт повод возвращаться. Если ты ищешь что-то более дерзкое и захватывающее — ты уже по адресу.


Информация о модах

1. Неограниченное количество драгоценных камней.

2. Золото не уменьшается за улучшения.

3. Время ускорения очень велико.

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 Теги темы: Много алмазов

Скачать Fap Fantasy (18+) v1.1.1 MOD APK

Скачать Fap Fantasy (18+) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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