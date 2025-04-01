Описание

Karlsson's Gambit (18+) — это взрослая визуальная новелла с мощной сюжетной основой, высоким качеством рендеров и серьёзной продолжительностью. Главный герой только что отсидел за то, чего, по его мнению, не совершал. Мир несправедлив, но система предлагает второй шанс — шесть месяцев службы на одну из крупнейших мировых корпораций в обмен на полную свободу. Кажется, идеальный выход? Только если не знать, куда он попал на самом деле.





В Karlsson's Gambit ставки высоки: герой оказывается в системе, где каждое решение может привести либо к новой ловушке, либо к неожиданной власти. Женщины, соблазны, моральные дилеммы, скрытые игры и неочевидные цели — всё это часть интриги, где желания сталкиваются с расчётом. Играть можно по-разному: быть хитрым, осторожным или идти ва-банк ради награды, которая не укладывается в рамки правил. Но помни — любой гамбит всегда связан с риском. И не все игроки играют честно.