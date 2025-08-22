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Loving Slaves (18+)

Loving Slaves (18+) S1

Новая жизнь, три соседки и море возможностей — вопрос в том, как ты ими распорядишься
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Версия:
S1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 252 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Loving Slaves — это визуальная новелла с упором на повседневность, флирт и исследование отношений. История начинается неожиданно: лучший друг вручает тебе ключи не только от квартиры, но и от новой жизни, в которой уже ждут Райли, Эшли и Жизель. Каждая из них — со своим характером, реакциями и темпом сближения. Это не просто набор сцен, а пространство, где ты строишь динамику, выбираешь, как и с кем общаться, и наблюдаешь, как развивается история.


Loving Slaves не про гонку за результатом, а про настройку атмосферы. Вышел на работу, встретил друзей, вернулся домой — и каждый день может сложиться по-разному в зависимости от твоих решений. Диалоги, выбор маршрутов, постепенное открытие фонов и ситуаций — всё складывается в плавную, расслабленную рутину, которая может обернуться чем угодно. Эта игра — не про спешку, а про то, как приятно чувствовать, что ты управляешь своим ритмом и своими желаниями.


Информация о модах

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Скачать Loving Slaves (18+) 252 Мб Ссылка 2 252 Мб
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