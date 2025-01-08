Описание

Infinite Intimacy — это визуальный роман, где приключения, интриги и отношения переплетаются в увлекательной истории. Вы, обычный человек из современного мира, оказываетесь в ловушке средневекового фэнтезийного королевства Ривервейл после активации машины времени, неожиданно появившейся в вашей гостиной.





Без возможности вернуться, вы начинаете исследовать загадочный мир, раскрывая секреты и строя отношения с жителями королевства. Каждый персонаж имеет уникальные цели и амбиции, а ваши выборы повлияют на то, каким будет ваш путь: честным ремесленником, закалённым военачальником или кем-то совершенно иным.





Infinite Intimacy предлагает глубокий сюжет, возможность улучшать свои навыки и исследовать мир, полный тайн и возможностей. Сможете ли вы адаптироваться к новому времени и найти своё место в этом королевстве? Ваше приключение начинается прямо сейчас!