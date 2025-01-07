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Boxed In (18+)

Boxed In (18+) 0.4

Тайны, интриги и поиск выхода из запертой комнаты
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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 351 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 315
Скриншоты
Описание

Boxed In — это напряжённый психологический триллер, погружающий вас в мир загадок и интриг. Вы просыпаетесь в незнакомой комнате, рядом с незнакомцем, и ни у кого из вас нет ответов на главные вопросы: как вы сюда попали и кто за этим стоит?


Исследуйте окружающее пространство, разгадывайте головоломки, взаимодействуйте с напарником и выясняйте, можно ли ему доверять. Ваши выборы и действия определят, сможете ли вы найти выход или останетесь пленниками навсегда.


Boxed In — это игра о доверии, выживании и поиске истины. Откройте тайны, скрывающиеся за запертой дверью, и узнайте, кто виновен в вашем заточении. Сможете ли вы выбраться? Узнайте прямо сейчас!


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Скачать Boxed In (18+) v0.4 MOD APK

Скачать Boxed In (18+) 351 Мб Ссылка 2 351 Мб
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Старые версии Boxed In (18+)
Version 0.3 Version TG 0.3


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