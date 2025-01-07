Описание

Boxed In — это напряжённый психологический триллер, погружающий вас в мир загадок и интриг. Вы просыпаетесь в незнакомой комнате, рядом с незнакомцем, и ни у кого из вас нет ответов на главные вопросы: как вы сюда попали и кто за этим стоит?





Исследуйте окружающее пространство, разгадывайте головоломки, взаимодействуйте с напарником и выясняйте, можно ли ему доверять. Ваши выборы и действия определят, сможете ли вы найти выход или останетесь пленниками навсегда.





Boxed In — это игра о доверии, выживании и поиске истины. Откройте тайны, скрывающиеся за запертой дверью, и узнайте, кто виновен в вашем заточении. Сможете ли вы выбраться? Узнайте прямо сейчас!