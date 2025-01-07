Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 19:39
Возраст:
Требуется места:
≈ 351 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 315
Описание
Boxed In — это напряжённый психологический триллер, погружающий вас в мир загадок и интриг. Вы просыпаетесь в незнакомой комнате, рядом с незнакомцем, и ни у кого из вас нет ответов на главные вопросы: как вы сюда попали и кто за этим стоит?
Исследуйте окружающее пространство, разгадывайте головоломки, взаимодействуйте с напарником и выясняйте, можно ли ему доверять. Ваши выборы и действия определят, сможете ли вы найти выход или останетесь пленниками навсегда.
Boxed In — это игра о доверии, выживании и поиске истины. Откройте тайны, скрывающиеся за запертой дверью, и узнайте, кто виновен в вашем заточении. Сможете ли вы выбраться? Узнайте прямо сейчас!
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать Boxed In (18+) v0.4 MOD APK
Скачать Boxed In (18+) Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.
Старые версии Boxed In (18+)
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer