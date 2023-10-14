GOODBYE ETERNITY (18+) - Путешествие во времени стало возможным благодаря этому новому захватывающему роману. Исправьте прошлые ошибки и путешествуйте во времени, чтобы отомстить за все годы страданий и страданий. Возьмите свою судьбу в свои руки и сделайте это время лучшим!





Погрузитесь в мир научной фантастики и фэнтези, открывая новые силы, заводя союзников и возвращая все, что у вас отняли. Настала ваша очередь переписать историю и создать жизнь, о которой вы всегда мечтали. Начните свое путешествие сегодня и сделайте его важным! Приготовьтесь к приключению на всю жизнь — заберите свою копию «Шанса во времени» прямо сейчас!