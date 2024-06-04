Price of Power (18+) — это визуальная новелла с захватывающей сюжетной линией, потрясающими рендерингами и системой выбора, которая позволяет вам формировать ход вашего путешествия. Выполняйте задания, сражайтесь с монстрами и раскрывайте секреты по мере продвижения по разнообразному и яркому миру игры. С ценой силы (18+) ваш выбор определит вашу судьбу.





Раскройте секреты «Цены силы» (18+) и станьте героем собственной истории. Его увлекательный мир увлечет вас, когда вы сделаете выбор, который может иметь далеко идущие последствия для вас и других. Отправляйтесь в захватывающее путешествие, полное сюрпризов, испытаний и незабываемых моментов.