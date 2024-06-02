Celebrity Hunter - это амбициозная игра для взрослых, которая предлагает более 70 часов захватывающего игрового процесса без необходимости монотонного гринда. Разработанная с 2018 года, эта игра погружает игроков в захватывающий мир, где им предстоит сражаться с девятью главными героями и десятками других персонажей в более чем 3500 уникальных сценах, доступных в разрешении 4K.





"Celebrity Hunter" позволяет создать собственную кинематографическую историю благодаря более чем 2000 впечатляющим вариантам и более чем 30 концовкам. Игра пользуется огромной популярностью, собрав более 3 миллионов загрузок только в Бразилии. Теперь игра предлагает игрокам по всему миру присоединиться к этому захватывающему путешествию, начиная с версии 0.1, с регулярными крупными обновлениями для ПК и Android, запланированными на 1 и 15 число каждого месяца.