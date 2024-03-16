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Housemates (18+)

Housemates (18+) 0.04.1

4
1
Скачать (621 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.04.1
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 621 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
2 552

Housemate - это захватывающий игровой симулятор, погружающий игроков в уникальный мир повседневной жизни, осложненной вспышкой загадочного вируса похоти. В роли студента колледжа, который оказался заблокированным в своем жилье со своей хозяйкой и соседкой по дому, игрокам предстоит исследовать интересные отношения и решать увлекательные головоломки, связанные с борьбой с этим необычным вирусом.


Основной упор в игре делается на взаимодействие с персонажами, поэтому игрокам предоставляется возможность общаться с хозяйкой и соседкой, узнавать их истории и помогать им справиться с вирусом похоти. Каждое принятое решение и каждый выбор игрока влияют на развитие сюжета и отношений с персонажами, что делает игру уникальной и захватывающей.


"Housemate" обещает принести игрокам незабываемые впечатления благодаря своему уникальному сюжету, интересным персонажам и захватывающему игровому процессу. В этой игре игроки смогут насладиться уникальным сочетанием симулятора повседневной жизни и захватывающего сюжета, который раскроет перед ними многочисленные загадки и тайны.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Housemates (18+) 0.04.1 взлом

Скачать Housemates (18+)
621 Мб
Ссылка 2
621 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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