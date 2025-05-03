Описание

The After Hours: Office Predators — это ролевая игра с элементами фэнтези, где корпоративные будни быстро превращаются в поле битвы. Главный герой устраивается на работу в на первый взгляд обычную компанию, но вскоре понимает, что его коллеги и само здание — не то, чем кажутся.





В игре сочетаются пошаговые сражения, система прокачки, использование магии и оружия, а также атмосфера загадки. Чтобы выбраться из офиса с премией (и целым), придётся решать головоломки, распутывать странности происходящего и находить слабости своих противников. Проект понравится тем, кто ищет необычные ролевые приключения с неожиданными поворотами.