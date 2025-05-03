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The After Hours Office Predators (18+)

The After Hours Office Predators (18+) 0.2.0

Когда офис становится ареной сражений — спасайся... или побеждай
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Версия:
0.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:59
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

The After Hours: Office Predators — это ролевая игра с элементами фэнтези, где корпоративные будни быстро превращаются в поле битвы. Главный герой устраивается на работу в на первый взгляд обычную компанию, но вскоре понимает, что его коллеги и само здание — не то, чем кажутся.


В игре сочетаются пошаговые сражения, система прокачки, использование магии и оружия, а также атмосфера загадки. Чтобы выбраться из офиса с премией (и целым), придётся решать головоломки, распутывать странности происходящего и находить слабости своих противников. Проект понравится тем, кто ищет необычные ролевые приключения с неожиданными поворотами.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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