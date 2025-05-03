The After Hours Office Predators (18+) 0.2.0
Когда офис становится ареной сражений — спасайся... или побеждай
The After Hours: Office Predators — это ролевая игра с элементами фэнтези, где корпоративные будни быстро превращаются в поле битвы. Главный герой устраивается на работу в на первый взгляд обычную компанию, но вскоре понимает, что его коллеги и само здание — не то, чем кажутся.
В игре сочетаются пошаговые сражения, система прокачки, использование магии и оружия, а также атмосфера загадки. Чтобы выбраться из офиса с премией (и целым), придётся решать головоломки, распутывать странности происходящего и находить слабости своих противников. Проект понравится тем, кто ищет необычные ролевые приключения с неожиданными поворотами.
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