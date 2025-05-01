Описание

Sakura Mansion – Unofficial Ren’Py Remake — это неофициальная визуальная адаптация игры Red Sakura Mansion 1, перенесённая в формат Ren’Py. Проект предназначен для взрослой аудитории и предлагает диалоговую подачу, упрощённый выбор и фокус на ключевых сюжетных сценах. В отличие от оригинала, здесь упор сделан не на геймплей, а на повествование.





Многие сцены были переосмыслены или сокращены для сохранения структуры визуальной новеллы, при этом сохраняя атмосферу и стиль оригинала. Этот проект подойдёт тем, кто ценит классический формат VN с лёгкой интерактивностью, знакомыми персонажами и возможностью заново пережить историю в более удобном и диалоговом формате.