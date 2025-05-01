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Sakura Mansion – Unofficial Ren’Py Remake (18+)

Sakura Mansion – Unofficial Ren’Py Remake (18+) 0.2

Визуальный ремейк на Ren'Py для тех, кто ценит сюжет и стиль VN
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 19:36
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 152 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
75
Скриншоты
Описание

Sakura Mansion – Unofficial Ren’Py Remake — это неофициальная визуальная адаптация игры Red Sakura Mansion 1, перенесённая в формат Ren’Py. Проект предназначен для взрослой аудитории и предлагает диалоговую подачу, упрощённый выбор и фокус на ключевых сюжетных сценах. В отличие от оригинала, здесь упор сделан не на геймплей, а на повествование.


Многие сцены были переосмыслены или сокращены для сохранения структуры визуальной новеллы, при этом сохраняя атмосферу и стиль оригинала. Этот проект подойдёт тем, кто ценит классический формат VN с лёгкой интерактивностью, знакомыми персонажами и возможностью заново пережить историю в более удобном и диалоговом формате.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Sakura Mansion – Unofficial Ren’Py Remake (18+) 152 Мб Ссылка 2 152 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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