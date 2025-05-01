Sakura Mansion – Unofficial Ren’Py Remake (18+) 0.2
Визуальный ремейк на Ren'Py для тех, кто ценит сюжет и стиль VN
Sakura Mansion – Unofficial Ren’Py Remake — это неофициальная визуальная адаптация игры Red Sakura Mansion 1, перенесённая в формат Ren’Py. Проект предназначен для взрослой аудитории и предлагает диалоговую подачу, упрощённый выбор и фокус на ключевых сюжетных сценах. В отличие от оригинала, здесь упор сделан не на геймплей, а на повествование.
Многие сцены были переосмыслены или сокращены для сохранения структуры визуальной новеллы, при этом сохраняя атмосферу и стиль оригинала. Этот проект подойдёт тем, кто ценит классический формат VN с лёгкой интерактивностью, знакомыми персонажами и возможностью заново пережить историю в более удобном и диалоговом формате.
Полная версия
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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