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The Unconventional Cure (18+)

The Unconventional Cure (18+) 2.0

Необычное лечение, редкий диагноз и путь к близости и доверию
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Версия:
2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:11
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 769 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

The Unconventional Cure — это визуальный роман с элементами симуляции, в котором ты играешь за подростка, столкнувшегося с редким диагнозом, изменившим всю его жизнь. Привычные дни, учёба, игры и семья уступают место неожиданным испытаниям. Главный герой должен справляться с новым состоянием, принимая непростые решения и открывая для себя поддержку в самых неожиданных формах. Каждые пять минут — шаг на пути к самопознанию и принятию.


История фокусируется на взаимоотношениях, доверии и психологическом контакте между героями, оставляя игроку свободу выбора и возможность влиять на развитие событий. Персонажи настраиваются, отношения между ними — тоже. Визуальный стиль вдохновлён The Sims, с акцентом на атмосферу и эмоции. The Unconventional Cure подойдёт тем, кто ценит нестандартные повороты в личных историях и развитие близости через сюжет.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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