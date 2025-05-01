The Unconventional Cure (18+) 2.0
Необычное лечение, редкий диагноз и путь к близости и доверию
The Unconventional Cure — это визуальный роман с элементами симуляции, в котором ты играешь за подростка, столкнувшегося с редким диагнозом, изменившим всю его жизнь. Привычные дни, учёба, игры и семья уступают место неожиданным испытаниям. Главный герой должен справляться с новым состоянием, принимая непростые решения и открывая для себя поддержку в самых неожиданных формах. Каждые пять минут — шаг на пути к самопознанию и принятию.
История фокусируется на взаимоотношениях, доверии и психологическом контакте между героями, оставляя игроку свободу выбора и возможность влиять на развитие событий. Персонажи настраиваются, отношения между ними — тоже. Визуальный стиль вдохновлён The Sims, с акцентом на атмосферу и эмоции. The Unconventional Cure подойдёт тем, кто ценит нестандартные повороты в личных историях и развитие близости через сюжет.
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