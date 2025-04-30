Awkward Awakenings (18+) 0.10
Делите дом, секреты и чувства в интерактивной истории за 7 дней
Awkward Awakenings — это визуальный роман с элементами симулятора отношений, где ты играешь за Сэма, оказавшегося под одной крышей с загадочной и обаятельной Эбби. Каждые пять минут — новые диалоги, неоднозначные ситуации и выбор, который влияет на развитие их связи. В течение семи дней ты наблюдаешь, как простое соседство может обернуться чем-то гораздо большим.
Игра предлагает открытый мир, интерактивные разговоры, скрытые темы и романтическое напряжение, которое растёт с каждым днём. Проработанные сцены, естественные реакции персонажей и внимание к деталям делают эту историю живой. Если тебе близки лёгкий флирт, повседневные моменты и эмоциональные качели — Awkward Awakenings точно стоит попробовать.
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.