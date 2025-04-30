android-1.ru / Игры / Эротические игры / Awkward Awakenings (18+)
Awkward Awakenings (18+)

Awkward Awakenings (18+) 0.10

Делите дом, секреты и чувства в интерактивной истории за 7 дней
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 18:27
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 173 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Awkward Awakenings — это визуальный роман с элементами симулятора отношений, где ты играешь за Сэма, оказавшегося под одной крышей с загадочной и обаятельной Эбби. Каждые пять минут — новые диалоги, неоднозначные ситуации и выбор, который влияет на развитие их связи. В течение семи дней ты наблюдаешь, как простое соседство может обернуться чем-то гораздо большим.


Игра предлагает открытый мир, интерактивные разговоры, скрытые темы и романтическое напряжение, которое растёт с каждым днём. Проработанные сцены, естественные реакции персонажей и внимание к деталям делают эту историю живой. Если тебе близки лёгкий флирт, повседневные моменты и эмоциональные качели — Awkward Awakenings точно стоит попробовать.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Awkward Awakenings (18+) v0.10 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Awkward Awakenings (18+) 173 Мб Ссылка 2 173 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Occultus: The Craving (18+)
Occultus: The Craving (18+)
Version: Chapter 1 R1
Bella (18+)
Bella (18+)
Version: Ep.0.1
This Office Worker Keeps Turning Her Ass Towards Me (18+)
This Office Worker Keeps Turning Her Ass Towards Me (18+)
Version: 2024-09-06
Fuck King (18+)
Fuck King (18+)
Version: 0.1.2
Regret Island (18+)
Regret Island (18+)
Version: 0.2.12.0
Path to Lust (18+)
Path to Lust (18+)
Version: 0.1
Horny Union (18+)
Horny Union (18+)
Version: 0.0.3.02
The Realm of Samsara (18+)
The Realm of Samsara (18+)
Version: 0.2

Отзывы о Awkward Awakenings (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив