Описание

Awkward Awakenings — это визуальный роман с элементами симулятора отношений, где ты играешь за Сэма, оказавшегося под одной крышей с загадочной и обаятельной Эбби. Каждые пять минут — новые диалоги, неоднозначные ситуации и выбор, который влияет на развитие их связи. В течение семи дней ты наблюдаешь, как простое соседство может обернуться чем-то гораздо большим.





Игра предлагает открытый мир, интерактивные разговоры, скрытые темы и романтическое напряжение, которое растёт с каждым днём. Проработанные сцены, естественные реакции персонажей и внимание к деталям делают эту историю живой. Если тебе близки лёгкий флирт, повседневные моменты и эмоциональные качели — Awkward Awakenings точно стоит попробовать.