Описание

Regret Island — это хоррор-RPG с элементами симулятора свиданий и визуальной новеллы, где каждая ошибка может стоить жизни или разума. Ты оказываешься на загадочном острове вместе с семьёй и друзьями, а под маской идиллии начинает прорываться скрытая тьма. Каждые пять минут — новые решения: кого спасти, кого удержать от безумия и как справляться с нарастающей похотью и страхами.





Игра предлагает нелинейный сюжет, несколько концовок, перманентную смерть персонажей и управление внутренними состояниями героев. Поступки влияют на ход истории и судьбу всех участников. Regret Island отлично подойдёт тем, кто ищет глубокую, напряжённую RPG, где за каждым выбором стоит цена. Сможешь ли ты удержать контроль над разумом и покинуть остров живым?