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Regret Island (18+)

Regret Island (18+) 0.2.12.0

Исследуй тайны острова, контролируя разум и желания героев
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Версия:
0.2.12.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:20
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 214 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Regret Island — это хоррор-RPG с элементами симулятора свиданий и визуальной новеллы, где каждая ошибка может стоить жизни или разума. Ты оказываешься на загадочном острове вместе с семьёй и друзьями, а под маской идиллии начинает прорываться скрытая тьма. Каждые пять минут — новые решения: кого спасти, кого удержать от безумия и как справляться с нарастающей похотью и страхами.


Игра предлагает нелинейный сюжет, несколько концовок, перманентную смерть персонажей и управление внутренними состояниями героев. Поступки влияют на ход истории и судьбу всех участников. Regret Island отлично подойдёт тем, кто ищет глубокую, напряжённую RPG, где за каждым выбором стоит цена. Сможешь ли ты удержать контроль над разумом и покинуть остров живым?


Информация о модах

v0.2.12.0
– Добавлена новая сцена: Сеанс поцелуев с Лерой – Сессия 2
– Заменены серые изображения сцены поражения Скелетов (Кейт) на цветные
– Заменены серые изображения вступительной сцены Эрика на цветные

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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