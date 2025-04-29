Regret Island (18+) 0.2.12.0
Исследуй тайны острова, контролируя разум и желания героев
Regret Island — это хоррор-RPG с элементами симулятора свиданий и визуальной новеллы, где каждая ошибка может стоить жизни или разума. Ты оказываешься на загадочном острове вместе с семьёй и друзьями, а под маской идиллии начинает прорываться скрытая тьма. Каждые пять минут — новые решения: кого спасти, кого удержать от безумия и как справляться с нарастающей похотью и страхами.
Игра предлагает нелинейный сюжет, несколько концовок, перманентную смерть персонажей и управление внутренними состояниями героев. Поступки влияют на ход истории и судьбу всех участников. Regret Island отлично подойдёт тем, кто ищет глубокую, напряжённую RPG, где за каждым выбором стоит цена. Сможешь ли ты удержать контроль над разумом и покинуть остров живым?
v0.2.12.0
– Добавлена новая сцена: Сеанс поцелуев с Лерой – Сессия 2
– Заменены серые изображения сцены поражения Скелетов (Кейт) на цветные
– Заменены серые изображения вступительной сцены Эрика на цветные
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