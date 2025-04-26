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Horny Union (18+)

Horny Union (18+) 0.0.3.02

Настрой героинь, выбирай действия и наслаждайся лёгким взрослым развлечением без лишних сложностей
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Версия:
0.0.3.02
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:21
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 240 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Horny Union (18+) — это интерактивный проект для взрослых, где акцент сделан на взаимодействие с узнаваемыми персонажами в откровенной форме. Каждые пять минут ты выбираешь, как развивать сцену, настраиваешь внешность девушек и открываешь новые варианты взаимодействия. Сюжета в привычном понимании здесь нет — главное внимание уделено визуальной части и свободе выбора.


Игра предлагает кастомизацию, привлекательную графику и регулярные обновления, в которых появляются новые персонажи и расширяются возможности геймплея. Работает офлайн, идеально подходит для коротких расслабляющих сессий. Если хочешь простого и понятного "18+"‑развлечения без лишних усложнений — Horny Union справляется с этим на все сто.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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